iPhone 12 : Une édition spéciale Space X créée à partir de... pièces de fusée

Le constructeur russe Caviar, qui s'est spécialisé dans le custom de luxe, vient d'annoncer en vidéo un iPhone 12 Space X conçu en partie avec de véritables morceaux de navette SpaceX

Si vous avez beaucoup d'argent sur votre compte en banque et que changer de téléphone à chaque nouveau modèle est pour vous un mode de vie, alors vous pourrez débourser entre 4.510 et 5.500 euros (selon le modèle) pour vous procurer un iPhone 12 Space X par le constructeur Caviar.

Le corps du modèle Discovery Musk Be On Mars inclut un vrai morceau de mission SpaceX qui a été dans l'espace.



Ce n'est pas un simple accessoire, c'est un artefact de valeur.

Qui dit édition spéciale dit aussi édition limitée et on apprend que le téléphone sera vendu uniquement à 19 exemplaires. On se doute de toute façon que l'entreprise n'a pas pu récupérer des milliers de morceaux de navette spatiale, et puis le prix est tout de même assez prohibitif pour limiter le nombre d'acheteurs potentiels.

Au dos du téléphone vous pouvez retrouver l'inscription "Mission SpaceX' et "Musk be on Mars" avec une imitation de la signature d'Elon Musk et un logo formant la capsule Crew Dragon lors de son décollage.

Vous pouvez pré-commander le tout sur le site officiel et voir des images de l'objet dans notre galerie.