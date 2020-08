PS5 : Des infos et un nouveau screenshot de Spider-Man Miles Morales dévoilés

Les informations arrivent petit à petit au sujet de Marvel's Spider-Man : Miles Morales. Et tandis que les joueurs se demandent toujours si le jeu sera vendu seul ou accompagné d'une version remasterisée de Marvel's Spider-Man, de nouveaux détails à propos de ce spin-off viennent d'être communiqués.

Le site du magazine américain Entertainment Weekly vient de mettre en ligne un article consacré à la stratégie et à l'offre actuelle de Marvel en matière de jeux vidéo. Et au cours de cet article, le cas de Marvel's Spider-Man : Miles Morales est logiquement évoqué. En plus proposer une toute nouvelle capture d'écran du jeu, disponible dans notre galerie ci-dessous, l'article apporte également quelques précisions sur le jeu.

L'histoire de ce spin-off de Marvel's Spider-Man se déroule pendant l'hiver, un an après les événements racontés dans ce dernier. Une guerre opposant une multinationale du domaine de l'énergie à un syndicat criminel équipé d'armes futuristes menace de détruire Harlem, le quartier dans lequel vit Miles Morales.

L'article d'Entertainment Weekly laisse également entendre que Miles Morales s'entraîne avec Peter Parker, le héros du jeu original. Ce dernier pourrait donc apparaître brièvement dans le jeu. D'après les développeurs, les animations, les mouvements, les mécaniques de jeu et même les super pouvoirs (comme "bioshock" et l'invisibilité) vus dans ce spin-off sont spécifiques à Miles Morales et reflètent le parcours initiatique sur lequel est le jeune Miles. Ils affirment par ailleurs que ce dernier a une manière de gérer sa double vie vis-à-vis de ses proches d'une manière différente de celle de Peter Parker.

Pour rappel, Marvel's Spider-Man : Miles Morales est prévu pour la fin de cette année sur PS5. L'article ne revient pas sur les affirmations de Game Informer selon lesquelles le jeu sera accompagné d'une version remasterisée de Marvel's Spider-Man.