Nvidia : De nouvelles fuites pour les RTX 3000, une RTX 3080 20 Go au programme ?

Une nouvelle fuite semble confirmer plusieurs modèles pour la RTX 3080. La fuite vient d'un leaker sur un forum chinois ayant eu accès à des fiches techniques. Voilà ce que l'on sait.

Selon cette source de l'Empire du Milieu, la RTX 3080 se décline en 2 modèles allant du simple au double en termes de mémoire. Bien entendu on retrouve aussi un puissant modèle Ti. 3Trois références sont ainsi nommées : La PG132-10, PG132-20 et PG132-30. La remplaçante de la déjà surpuissante 2080 Ti actuelle est la 3080 Ti désignée par la référence PG132-10 avec 24 go de mémoire.

Les deux autres modèles seraient des 3080, l'un avec 10 Go de VRAM et l'autre avec 20 go. Les deux sortiraient en septembre. La plus puissante au début du mois et la seconde à la mi-septembre.

Hélas, l'une des interrogations les plus importantes, à savoir le prix, reste en suspend. On se doute que le modèle 3080 20 go coûtera cher, sans parler de la 3080 ti qui risque d'être hors de prix. Il ne reste qu'attendre la confirmation de la part de Microsoft.

Evidemment, il existerait aussi les modèles 3070 et 3060 dont on vous parle ici dans une précédente rumeur. Saurons-nous tout lors de l'événement du 1er septembre ?