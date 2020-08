eFootball PES 2021 : Pourra-t-on y jouer sur PS5, Xbox Series X... et Switch ?

Vous l'avez appris il y a quelques semaines : les développeurs footeux de Konami ont préféré se concentrer réellement sur la prochaine génération de consoles et se contenter d'une mises à jour pour la prochaine édition. Mais celle-ci va-t-elle en rester au PC, à la PS4 et à la Xbox One ?

Nos confrères d'Eurogamer avaient des questions à poser au brand Manager d'eFootball PES en Europe, Lennart Lobzien au sujet d'eFootball PES 2021 Season Update, dont l'annonce et les spécificités ont surpris tout le monde.

La décision - par rapport à l'épisode d'après, entièrement pensé pour la prochaine génération de consoles - de ne procéder qu'à une mise à jour est logique, eu égards aux problèmes de changements de génération rencontré après l'époque bénie de la PS2. Il confirme que le gameplay ne bougera pas d'un iota par rapport à eFootball PES 2020 mais qu'il ne peut rien dire concernant d'éventuels ajustements après lancement.

Lorsqu'il lui est demandé si eFootball PES 2021 pourra être joué sur PS5 et Xbox Series X, il répond :

En matière de rétrocompatibilité, nous nous appuyons sur ce que les studios internes disent pouvoir faire fonctionner ou non. Nous faisons des tests en ce moment au Japon. Microsoft a été très clair sur le fait que tous les jeux depuis la Xbox seront virtuellement compatibles avec la Xbox Series X. Nous n'en parlons pas encore publiquement parce que nous ne voulons voir par nous-mêmes. Mais nous sommes confiants qu'au lancement vous pourrez jouer à PES 2021 sur ces nouvelles consoles. Cela reste une question d'optimisation, de ce qui fonctionnera ou pas. C'est pourquoi nous hésitons encore. Nous faisons tous ces essais et ensuite nous pourrons parler clairement des avantages que le jeu tirera des nouvelles consoles.

Forcément, il fallait aussi en placer une pour la petit console de Nintendo. Aucune annonce n'a été faite concernant une version Switch. Et c'est normal.

J'ai une Switch, j'adore la Switch. Mais je ne peux parler que de PES 2021, qui sera disponible sur cette génération de consoles, c'est-à-dire PS4, Xbox One et PC. Il n'y aura pas de version Switch cette année.

Cela nous laisse un espoir pour la suivante, grâce à la compatibilité de l'Unreal Engine. On peut bien y croire, non ? En réalité, c'est maintenant le moment pour un petit message tout simple à Konami : vous savez, un portage de PES 5 avec du jeu en ligne qui fonctionne bien, ça pourrait tout à fait faire le bonnheur de quelques joueurs, voire d'une communauté entière pour qui il est encore incroyablement équilibré et fun. À bon entendeur...

eFootball PES 2021 est attendu pour le 15 septembre prochain.