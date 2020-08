Edge of Eternity : Le plus français des J-RPG lance sa Bêta et fait le plein de nouveautés

Nous l'avions laissé reprendre le cours de son développement après une prise en main au coeur de ce temple du houblon qu'est la Gamescom. Près d'un an plus tard, le plus français des J-RPG s'apprête enfin à entrer dans une nouvelle phase.

À voir aussi : SEGA : Après le succès de Persona 4 Golden, l'éditeur promet plus de portages et sorties PC

Disponible en Early Access depuis le mois de décembre 2018, Edge of Eternity entame dès aujourd'hui sa bêta, avec l'arrivée d'une grosse mise à jour forcément riche en contenu, et en oligo-éléments.

Alors que l'aventure développée par Midgar Studios ne possède toujours pas de date de sortie, elle propose selon les nîmois déjà 40 heures de contenu, qui correspondraient sur le papier à la moitié du jeu. Et parce qu'il fallait bien marquer le coup, voici quelques unes des nouveautés dès aujourd'hui disponible pour le vieux routards de l'early access, ou les nouveaux curieux :

Nouvelle caméra de combat : il est maintenant possible de passer du mode tactique actuel au mode caméra dynamique

: il est maintenant possible de passer du mode tactique actuel au mode caméra dynamique Nouveau système de craft : découvrez des recettes et récoltez des ingrédients pour fabriquer de l'équipement ou des objets

: découvrez des recettes et récoltez des ingrédients pour fabriquer de l'équipement ou des objets Cinématiques entièrement remaniées : refonte du système de synchronisation labiale, retravail de la lumière et des tons de couleurs

: refonte du système de synchronisation labiale, retravail de la lumière et des tons de couleurs Nouvelles quêtes : nouveaux événements dynamiques & quêtes secondaires

: nouveaux événements dynamiques & quêtes secondaires Refonte des modèles des personnages : peaufinage des détails des caractéristiques des héros et des PNJ

: peaufinage des détails des caractéristiques des héros et des PNJ Résolution de bugs & optimisations diverses

Si vous n'avez pas la patience d'attendre la suite de Final Fantasy VII Remake ou d'espérer un Final Fantasy XVI avant la fin des temps, vous pouvez donc choisir de parcourir les terres d'Heryon sur Steam, moyennant 19,99€. Que les consoleux se rassurent : Edge of Eternity est également annoncé sur PlayStation 4 et Xbox One, ク ポ.