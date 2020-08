Une société travaille sur des cabines à hologrammes pour remplacer les visioconférences

Non, ce n'est pas une scène coupée d'un épisode de Star Wars mais bel et bien une vidéo des sociétés PORTL et StoryFile, qui montrent leurs progrès sur leur technologie d'hologramme.

Les PDG de PORTL et de StoryFile, David Nussbaum et Heather Smith, annoncent en choeur la création d'un appareil d'hologrammes. Ils expliquent notamment :

Pour la première fois dans l'histoire, vous pouvez converser avec un hologramme intelligent diffusé dans une machine de projection à taille humaine et leur demander n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand.

Chaque appareil PORTL mesure 2,1 m de haut, 1,5 m de large et 0,6 m de profondeur et peut être branché sur une prise murale standard. N'importe qui avec une caméra et un fond blanc peut envoyer un hologramme à la machine. Mais comme expliqué par les PDG, les appareils peuvent être équipés de la technologie d'intelligence artificielle de la société StoryFile et donc aller "beaucoup plus loin".

On peut ainsi avoir une discussion avec un personnage fictif :

(Vous) ressentez leur présence, voyez leur langage corporel, voyez tous leurs signaux non verbaux. Vous avez l'impression d'avoir parlé à cette personne même si elle n'était pas là.

Les entreprises font de la promotion auprès des musées, ce qui pourrait permettre aux visiteurs d'interroger un hologramme d'un personnage historique. Il serait possible aussi d'enregistrer des messages familiaux de défunts pour vos enfants, petits enfants et générations futures.

Encore un peu et on pourra nouer une relation amoureuse avec un hologramme façon Blade Runner 2049.