Atomic Heart : Le FPS soviétique et uchronique aussi sur PS5 et Xbox Series X

Le curieux et très inspiré Atomic Heart aura non seulement un visa pour le PC, la PS4 et la Xbox One mais aussi à des versions consoles Next-Gen.

Atomic Heart est désormais prévu sur PS5 et Xbox Series X en plus des autres supports. On rappelle qu'il s'agit d'un titre uchronique dans lequel vous incarnez un membre d'une agence soviétique venant enquêter sur une mystérieuse ville plongée dans le chaos après la révolte de robots et d'automates.

FPS dystopique avec certaines phases de gameplay faisant clairement penser à un jeu d'horreur, i profitera, évidemment, sur PS5 et Xbox Seriez X, d'avantages graphiques inenvisageables sur les grandes soeurs de cette génération. Les heureux possesseurs de cartes graphiques Nvidia RTX pourront eux profiter entièrement de la technologie de Ray Tracing, pour un rendu plus soyeux.

Musicalement parlant, on a la joie d'apprendre qu'à la baguette se trouvera un compositeur de renom, rien de moins que Mick Gordon qui a signé le bon de DOOM et DOOM Eternal. Du gros métal en prévision ? À voir. Ou plutôt écouter.

Atomic Heart est prévu pour 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Serie X.