Legends of Runeterra : Appel de la Montagne, la prochaine extension, se dévoile en vidéo

Legends of Runeterra recevra en ce chaleureux mois d'août une extension. Celle-ci apportera une nouvelle région : Targon, d'où viennent les champions Taric, Leona, Soraka ou encore Diana.

Riot Games a récemment dévoilé la prochaine extension à rejoindre son jeu de cartes Legends of Runeterra, ainsi qu'une roadmap présentant les deux prochaines qui seront éparpillées sur l'année 2020, plus précisément en octobre et décembre prochains.

Les trois extensions auront pour objectif d'introduire la région de Targon, la première étant la plus importante avec 7 nouveaux champions et 82 autres cartes, alors que les suivantes ajouteront 3 champions et 37 autres cartes respectivement.

Les constellations montrées dans la bande-annonce vidéo nous ont offert des indices sur les prochains champions à rejoindre le jeu au cours de l'année. A vous de deviner !

Voici la description de la région de Targon selon l'univers de League of Legends :

Du haut de son imposante aiguille de pierres stériles, le Mont Targon est le point culminant de la plus haute chaîne de montagnes de Runeterra. S'élevant aux confins de toute civilisation, il n'est accessible qu'aux explorateurs les plus déterminés.

On pourra s'attendre à voir arriver des champions très populaires et emblématiques du jeu, tels que Leona, Soraka ou Panthéon.

L'extension Appel de la Montagne de Legends of Runeterra est prévue pour le 26 août prochain.