a-XP : Un PC/station de travail surpuissant... dans une valise

Les PC et encore plus quand il s'agit d'une station de travail, c'est souvent lourd et encombrant et quasiment impossible à déplacer. Pour résoudre le problème de mobilité, Media Workstations annonce le a-XP directement monté dans une valise.

Media Workstations a pour habitude de proposer des configurations surpuissantes en guise de station de travail, réservées le plus souvent aux professionnels (mais pas que). Le a-XP ne fait pas exception à cette règle avec la possibilité notamment de pouvoir inclure en guise de processeur un Threadripper 3990X à 64 coeurs/128 threads.

Pour la RAM, c'est la folie et il est possible de monter jusqu'à 256 Go de mémoire. Pour le GPU on peut compter aussi sur ce qui se fait de mieux, du coté Nvidia cette fois. Avec au choix : Des RTX 2000, de la Titan, de la RTX Quadro et même de la Tesla V100. Pour le stockage il y a 3 options possible : Deux SSD et un HDD ou SSD. Avec des capacités allant jusqu'à 2 x 14 to.

La bête mesure 43 x 33 x 23 cm pour environ 20 kg (quand même). Mais le grand intérêt comme vous pouvez le voir dans notre galerie c'est que la configuration utilise une valise en guise de boitier. Et ELLE ROULE. Dernière précision : le prix peut monter jusqu'à 45.000 dollars.