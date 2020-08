Nvidia commence le teasing de ses prochains GPU

Les choses sont en train de prendre forme du coté de chez Nvidia, le célèbre constructeur venant de débuter le teasing de sa prochaine génération de cartes graphiques.

C'est via le compte Twitter officiel des verts que nous pouvons découvrir une très courte vidéo teasing de ce qui semble être les cartes graphiques RTX 3000. On peut y entendre le son d'un compte à rebours et le message qui accompagne la vidéo est de toute façon très clair à ce sujet :

À noter que la bannière du compte a changé et parle des 21 ans ans de la GeForce 256 et de 21 jours... Pour la révélation ? Il faudra donc guetter le 31 août pour en avoir le coeur net.

Pour mémoire, selon une source chinoise ayant des liens avec les chaines de montages Nvidia, les cartes graphiques RTX Serie 3000 seraient sur le point d'arriver, en septembre 2020. Avec dans l'ordre de sortie la RTX 3080 Ti et 3080 en septembre, 3070 en octobre et 3060 en novembre.

Le but étant notamment de profiter des fêtes de fin d'année avec le fer de lance des ventes RTX 3060. Mais peut-être pouvons-nous nous attendre à quelques surprises ? Comme des dates différents et même pourquoi différents modèles. Wait and see comme on dit de l'autre coté de l'Atlantique (ou de la Manche c'est selon).