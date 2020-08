Fall Guys : Une semaine après, des chiffres à tomber !

Le très délirant Fall Guys : Ultimate Knockout est paru le mardi 4 août sur PS4 et PC. Les débuts ont été chahutés, la faute à des serveurs ne tenant pas la mesure. Avec les premiers chiffres livrés par Devolver, on comprend mieux.

L'éditeur du party game de Mediatonic inspiré d'Intervilles est aux anges. Même si le démarrage a souffert, et que certains joueurs n'ont pas hésité à sanctionner dans leurs avis sur Steam, Fall Guys est, moins de sept jours après sont arrivée sur Steam et PS4 (où il est offert aux abonnés PlayStation Plus), un véritable carton.

Voici ce que Devolver a révélé en image, à savoir des chiffres comprenant notamment les ventes sur la boutique de Valve.

The incredible team @Mediatonic and the super chill @FallGuysGame community have put up some wild numbers in just one week!



Big thanks to all for all the great jellybean vibes. pic.twitter.com/6nW9vp6qeS