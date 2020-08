Mad Catz lève le voile sur un stick arcade et une manette

Si l'on connait plus volontiers le constructeur Mad Catz pour ses claviers, sticks arcade et surtout ses souris, sa gamme de produits est plus diverse comme le prouve l'annonce de ce nouveau gamepad.

Mad Catz a révélé deux nouveaux produits à l'attention des gamers. Le premier d'entre eux est un stick arcade du nom d'EGO Arcade FightStick. Il s'agit d'un périphérique multi-plateformes compatible aussi bien avec le PC qu'avec la PS4, la Nintendo Switch et la Xbox One.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de présentation du produit ci-dessus et dans les images de notre galerie, il s'agit d'une pièce assez volumineuse avec un gabarit de 400 x 250 x 80 mm pour un poids de 2,76 kgs. Le constructeur mentionne notamment la présence d'une fonction turbo ainsi que d'un système de verrouillage des touches pour ceux qui ont tendance à marteler un peu trop fort les périphériques dans le feu de l'action. L'EGO s'adresse aux joueurs de jeux de combat qui souhaitent pouvoir personnaliser à souhait leurs sticks.

Le second produit est une manette baptisée C.A.T. 7, compatible consoles et PC. Celle-ci reprend (un peu) les caractéristiques d'un pad Xbox dans la composition de ses touches. Elle propose à l'image d'un clavier une sauvegarde de macros (au nombre de 2 ici) et le châssis incorpore même un mini écran OLED pour une meilleure gestion de ces différentes fonctionnalités. Cette manette est uniquement filaire et elle propose 6 boutons programmables.

Que cela soit pour le stick arcade comme pour la manette, il n'y a pour l'instant aucun prix ni date de sortie. Le site officiel du constructeur est en effet particulièrement avare à ce sujet.