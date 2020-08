Horizon Zero Dawn PC : Les joueurs rapportent de nombreux problèmes, Guerrilla réagit

Les pécéistes étaient impatients de pouvoir mettre la main sur l'un des titres les plus appréciés des possesseurs de PS4. Comme nous l'avions rapporté dans notre TEST, tout n'est pas rose. Pour de nombreux joueurs, c'est même carrément l'enfer.

Des performances pas toujours au rendez-vous y compris sur des machines de guerre aux entrailles plus solides qu'exigé par la configuration recommandée, des bugs d'affichages fréquents, des plantages qui ne le sont pas moins... De joueurs de Horizon Zero Dawn Complete Edition ont depuis sa sortie sur ordinateur personnel fait part de problèmes récurrents et, par la même occasion de leur mécontentement en ligne. Beaucoup.

Au point que les développeurs ont posté ce samedi 8 août sur Steam une réponse à la grogne :

Nous surveillons tous les canaux de discussions et sommes au courant que certains joueurs ont connu des crashs et des problèmes techniques. Sachez que nous enquêtons et qu'il s'agit de notre priorité.



Nous apprécions que vous ayez pris le temps de rapporter ces problèmes sur Steam, Reddit ou sur notre site. Si vous rencontrez toujours ces problèmes, utilisez ces espaces, ou dirigez-vous vers notre FAQ pour connaître la marche à suivre. Vos retours sont et ont déjà été incroyablement utiles pour nos équipes.



Merci de votre patience alors que nous continuons dénicher les problèmes. Nous vous tiendrons au courant dès que nous avons plus d'informations.

Restera donc à voir si les prochaines mises à jour sauront régler l'essentiel et harmoniser l'expérience pour tous les possesseurs d'ordinateur personnel désireux d'accompagner Aloy dans les meilleures conditions.