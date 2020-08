Yoshinori Ono, monsieur Street Fighter, quitte Capcom

Quelques jours après l'annonce détaillée de la cinquième et dernière saison de Street Fighter V, l'une des figures emblématiques de Capcom a annoncé son départ.

À voir aussi : Street Fighter V Champion Edition : Dan et Rose font leur retour, Rival Schools en featuring

Le producteur de Street Fighter depuis sa résurrection en 2008, avec Street Fighter IV, est intervenu ce dimanche 9 août 2020 dans un message qui commence sur les critiques émises envers le format du Capcom Pro Tour 2020, entièrement en ligne et termine de façon assez inattendue.

Chers joueurs de Street Fighter et de la communauté du jeu de combat.



L'année 2020 a été émaillée d'événements inattendus. Le COVID-19, en particulier, a significativement affecté la vie et la santé de nombreuses personnes dans le monde. Je prie pour que chacun d'entre vous et de vos proches soit en sécurité et en bonne santé.



Depuis la Capcom Cup de 2013, le Capcom Pro Tour est devenu un événement annuel grâce au soutien incroyable des joueurs et de communauté du jeu de combat dans le monde.



Chez Capcom, nous avons eu beaucoup de discussions en interne au sujet du format du Capcom Pro Tour 2020. Cela nous a pris du temps pour décider du format de cette année, mais nous pensons que tenir cet événement récompenserait ceux qui ont soutenu le CPT, peut importe le format.



Il va sans dire que je comprends qu'il y a eu des critiques à ce sujet. Cependant, je suis pleinement convaincu qu'il est important de mettre en lumière les différents espoirs en maintenant l'événement de cette façon.



En sus, je suis très reconnaissant que tant de joueurs, membres de la communauté du jeu de combat et personnes en lien avec nous aient soutenu pour que la CPT ait lieu cette année.



J'ai accompagné la marque Street Fighter pendant un long moment, connu de bons et mauvais moments, et même des moments inexistants. Mon coeur déborde d'estime envers ces joueurs qui ont soutenu chaleureusement la marque, en particulier sur la dernière décennie, alors que Street Fighter a retrouvé sa vivacité.



Et maintenant, après environ trente ans chez Capcom, je vais quitter la compagnie cet été. Cela signifie que je vais quitter mes fonctions de brand manager pour plusieurs titres de Capcom, Street Fighter inclus.



Le staff de Capcom continuera de prendre soin de Street Fighter mènera les World Warriors pour la nouvelle génération. Et je crois qu'ils continueront à faire de Street Fighter un jeu extraordinaire. J'ai hâte de voir le prochain jeu de la marque Street Fighter et la façon dont il va grandir, en tant que simple joueur.



J'ai tenté de contacter ceux avec qui j'ai travaillé par le passé concernant mon départ. Cependant, il est assez difficile de pouvoir atteindre toutes ces personnes auxquelles je me suis associé durant ma carrière pendant près de trois décennies, j'espère humblement que vous pouvez comprendre. Lorsque j'en aurai l'opportunité, j'aimerais saluer les personnes et sociétés avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler.



Une fois encore, aux joueurs, à la communauté et au staff, et à tous les fans de Street Fighter, merci pour soutien.



En tant que producteur de la série Street Fighter, je regrette de n'avoir pas pu faire de SHORYUKEN avec vous à chaque événement de 2020, alors permettez-moi de terminer ce message en le criant. 3, 2, 1, SHORYUKEN

Ono quitte donc Capcom près de trente an après y être arrivé. Il aura travaillé sur de nombreuses licences de l'éditeur japonais notamment Devil May Cry ou encore Dead Rising, sans oublier Darkstalkers, Marvel vs Capcom ou le très annulé Deep Down. Personnage éminemment sympathique et omniprésent, il avait absolument tout donné à son travail, au point d'avoir du faire une pause en mars 2012 suite à une hospitalisation pour surmenage.

Cette annonce intervient alors qu'on pouvait remarquer son absence de la vidéo du Summer Update de Street Fighter V, et qu'une rumeur, portée par l'insider DuskGolem, faisait état d'un important report de Street Fighter VI. Supervisé par Ono, celui-ci aurait été jugé très décevant en interne et aurait été repris par Midori Yuasa - ce serait pour cela que le jeu de combat sorti en 2016 a finalement eu une cinquième saison.

On souhaite évidemment bon vent à MONSIEUR Ono, en espérant qu'il se repose un peu et trouve une nouvelle terre d'asile qui lui convienne.