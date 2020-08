State of Play : ANNO Mutationem se dévoile, mi-cyberpunk mi-pixel art

À l'occasion du State of Play d'hier soir, que nous avons eu l'occasion de découvrir plus en détail sur nos antennes, le joli ANNO Mutationem, qui mélange habilement univers cyberpunk, pixel art et ambiance "Blade Runneresque" se montre en vidéo.

ANNO Mutationem n'a rien à voir avec la célèbre série de jeux de gestion éponyme Anno, puisqu'en effet il s'agit plutôt ici d'un jeu en 2,5D et 3D très clairement d'inspiration cyberpunk avec des phases d'action et d'exploration. Le joueur y incarne un certain Ann, un soldat parti en mission dans Metropolis, une ville chinoise fort futuriste.

Le jeu a été dévoilé à l'occasion du State of Play mais il sera tout de même aussi disponible sur PC en plus de la PS4 et de la future PS5. Il faudra ainsi attendre le mois de décembre de cette année pour pouvoir avoir le droit de mettre ses mains velues dessus.

Décidément le genre cyberpunk a vraiment le vent en poupe ces derniers temps. Il faut dire que Cyberpunk 2077 est tout de même un sacré morceau à digérer pour l'industrie du jeu vidéo, d'où les inspirations qui se multiplient. My 2 cents.