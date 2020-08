State of Play : Spelunky 2 creuse en vidéo et trouve sa date de sortie sur PS4

Spelunky 2 avait été dévoilé lors de la Paris Games Week 2017 et a depuis fait miroiter une commercialisation en 2018, puis 2019 et enfin 2020. On vous rassure, la pandémie de COVID-19 n'aura pas eu raison de sa bonne volonté et il ne vous reste qu'un mois avant de faire la bonne pioche.

Grâce au State of Play de ce jeudi 6 août 2020, on sait maintenant que Spelunky 2 arrivera sur PS4 le 15 septembre prochain.

Derek Yu, président de Mossmouth et créateur de ce qu'il convient d'appeler maintenant une série, a rapidement, après la diffusion du trailer libérateur pour bien des spéléologues virtuels, glissé que la version PC arriverait peu de temps après, le multi en ligne ayant encore besoin de quelques retouches. Et expliqué que d'autres supports étaient "à l'étude".

Pour le reste, on vous laisse avec cette nouvelle vidéo des aventures souterraines de la fille du héros du premier Spelunky, conçue par Derek Lieu, qui révèle un monde toujours plus vaste et varié à explorer, avec davantage de possibilités et confirme la présence des modes Coopération, Versus et Arène, qui inclut les Matchs à Mort et le Conserve Idole.

Bref, voilà un projet qui a bonne mine, comme dirait Olivier (copyright Zomtra).