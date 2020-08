State of Play : Braid Anniversary Edition s'annonce, Jonathan Blow livre tous les détails

Bien moins bavard depuis la sortie de l'inoubliable The Witness, Jonathan Blow ne se tournait vraisemblablement pas les pouces - en tous cas pas trop - et profite de la chaleur singulière d'un été sur Terre pour nous en rappeler un autre : celui de l'été 2008 et la sortie d'un certain Braid, à la faveur du premier Summer of Arcade.

Le State of Play de ce jeudi 6 août aura ainsi été l'occasion de fêter les douze ans jour pour jour de ce jeu mythique, en levant le voile sur Braid : Anniversary Edition, présenté par un (évidemment) long billet publié par Blow sur le site mis à jour pour l'occasion. Sans surprise, le portage n'a pas été une balade de santé :

À l'époque où je développais Braid sur Xbox 360, 720p semblait être une résolution assez élevée. Ni la Xbox 360 ni la PlayStation 3 ne pouvaient afficher la plupart des jeux à une résolution plus élevée, et seuls quelques jeux pouvaient à peine atteindre 1080p. J'imagine que d'ici peu, des écrans 4K sont devenus communs, certains seront déjà passés en 5K ou en 8K. Donc, si nous voulons que les joueurs puissent profiter du jeu comme il était censé être joué, comment y parvenir ? Eh bien, je suppose que la réponse est que David [Hellman] redessine tout le jeu à un niveau de détail beaucoup plus élevé, c'est donc ce que nous avons fait.

La petite équipe dévoile dans cette première bande-annonce le nouveau look de cette fable pas comme les autres, où l'on découvre de nouvelles animations ainsi que quelques habillages supplémentaires, qui rendent les environnements un peu moins vides. Mais le père Blow est du genre pointilleux, et il tient à préciser la démarche :

En fait, nous avons eu pour ligne de conduite de ne pas en faire un "_Star Wars Special Edition_ Le Jeu". Greedo ne tire pas en premier, nous n'ajoutons pas un tas de CGI qui dépasse comme un clou et ruine l'ambiance, et ainsi de suite. Ainsi, chaque fois que nous ajoutons une amélioration graphique, nous veillons à respecter le jeu d'origine et à nous assurer que cette nouveauté s'y adapte bien.

Comble du bonheur pour les fans, le jeu proposera des commentaires sur chacun de ses aspects, ainsi que différentes interviews qui permettront de faire le tour de la question

Je veux couvrir tous les sujets : l'art, la programmation, la conception des mécaniques, la conception de niveaux, l'histoire des jeux indépendants. Si vous voulez un truc très court, vous l'avez, mais si vous voulez une explication de 20 minutes sur les raisons qui font qu'un puzzle est comme il est, vous l'avez aussi.

Braid Anniversary Edition est annoncé pour début 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC, Mac, et Linux. Rien que ça.