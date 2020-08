NBA 2K21 : Un nouveau trailer de gameplay sur current gen et post-COVID

"Les projecteurs se sont éteints. Les salles se sont vidées. Mais le jeu a continué". C''est comme ceci que débute cette nouvelle vidéo montrant, sur les consoles actuelles, les qualités intrinsèques de via du nouveau gameplay de NBA 2K21. Le tout sur fond de covid-19 qui avait tout arrêté.

De nombreuses stars de la NBA sont évidemment là pour montrer de quel bois ils se chauffent, après plus de 3 mois et demi d'arrêt total de la NBA. La bulle sanitaire créée à Orlando chez nos amis de Disney, a fort heureusement été recrée pour pouvoir enfin terminer cette saison 2019-2020 forcément interminable. Des buzzer beaters, des dunks de haut vol, des blocages et plus encore, voilà ce qui vous attend encore dans NBA 2K21.

Avec comme toujours des améliorations apportées à tous les niveaux, même sur les consoles actuelles, plusieurs modes de jeu, NBA 2K21 propose une immersion unique dans toutes les facettes du basket et de la culture NBA - Everything is Game.

Le lancement de NBA 2K21, prévue pour le 4 septembre prochain, sur consoles de génération actuelle approchant à grands pas, le trailer dévoilé aujourd'hui n'est que la première des nombreuses annonces liées au gameplay qui seront déployées au cours des prochaines semaines.

Plus d'informations seront en effet révélées prochainement sur le gameplay, le mode Mon ÉQUIPE, le mode MaCARRIERE et plus encore.