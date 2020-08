Cyberpunk 2077 : Le Night City Wire Episode 2 programmé pour lundi

Ayant présenté certaines spécificités le 25 juin dernier, le nouveau bébé de CD Projekt RED a encore des choses à nous dire avant sa sortie. C'est en début de semaine prochaine que Cyberpunk 2077 va livrer de nouvelles infos en direct.

Le trailer, la séquence de Braindance et l'annonce de l'anime Edgerunners digérés, il faut à nouveau se mettre en appétit en prévision de la sortie de Cyberpunk 2077, toujours prévue, aux dernières nouvelles, pour le 19 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Google STADIA.

C'est par un nouveau Night City Wire, qui devrait à nouveau être présenté par la sémillante Hollie Bennett, qu'il faudra passer ce lundi.

Join us on Monday, August 10 at 6PM CEST, at https://t.co/y8iUIM0gBv for episode 2 of Night City Wire! This time we'll share details about lifepaths, show you the types of weapons you will be using in the game, and discuss Refused's transformation into SAMURAI! #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/n3LFFocbVI