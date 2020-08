The Last Campfire : Le jeu de Hello Games en août sur iOS et Mac via Apple Arcade

Développé par Hello Games derrière No Man's Sky, The Last Campfire qui devait sortir cet été sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, vient de laisser "fuiter" sa date de sortie sur iOS via Apple Arcade. Explications.

C'est Gematsu qui a eu l'information : l'App Store version iOS 14 qui est actuellement en bêta publique indique clairement, entre autres, que le jeu The Last Campfire sera disponible sur iOS, Mac et Apple TV via Apple Arcade pour le 27 août.

On peut donc légitimement penser qu'il jeu arrivera en même temps sur les autres supports à savoir le PC, la PS4/Xbox One et la Nintendo Switch. Sauf si Apple a eu une exclusivité temporaire comme ce fut le cas avec Sky: Children of the Light du studio thatgamecompany.

Pour mémoire, The Last Campfire nous présente un voyage initiatique, dans lequel le héros devra trouver une raison d'être alors qu'il tente de rentrer chez lui. Tout un programme, qui semble t-il donne déjà envie à Thomas, aussi connu comme le poète à la rédaction.