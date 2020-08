Galaxy Z Fold 2 : Samsung présente la version 2 de son smartphone pliable

Samsung a profité de son événement Unpacked d'hier mercredi 5 août 2020, pour dévoiler la seconde version de son fameux Galaxy Z Fold 2, le smartphone pliable du constructeur sud coréen.

Le Samsung Galaxy Z Fold est le premier smartphone de sa catégorie, à savoir en version pliable. Forcément c'est avec un certain intérêt que l'on découvre la version numéro 2. Une téléphone mieux étudié ? Plus peaufiné ?

L'écran principal est désormais un véritable écran, plus précisément un AMOLED 6,23 pouces avec une une définition FHD+, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et certifié HDR 10+. Le second écran (intérieur) est un dynamic AMOLED 7,6 pouces de 2152 x 1536 pixels, cadencé à 120 Hz et aussi HDR 10+. Vous pouvez en avoir un aperçu au sein de notre galerie photo.

À l'intérieur on y trouve le Snapdragon 865 Plus, jusqu'à 12 Go LPDDR5, 512 Go de stockage et une batterie de 4 500 mAh. Pour ce qui est de la photo on a droit à un capteur grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 2x 12 mégapixels.

La version est entièrement compatible 5G et il n'existe pas de modèle 4G. Par contre, pour ce qui est de la disponibilité et du prix c'est un silence radio du ôté du constructeur. On sait seulement que les précommandes ouvriront le 1er septembre prochain.