Impostor Factory : Une première bande-annonce pour To The Moon 3

Plutôt timide, le nouveau jeu de Freebird Games annoncé en mars 2019 et désigné comme une suite à To the Moon et Finding Paradise, a enfin quelque chose de concret à nous montrer. Ce n'était pourtant pas demander la lune.

Comme si de rien n'était, le réalisateur et compositeur Kan Gao a donc partagé avec le monde entier une vidéo d'Impostor Factory, qui est, on le sait, un nouveau chapitre des aventures de ces chers Rosalene et Watts, docteurs capables de s'introduire dans l'esprit de leurs patients pour réaliser, artificiellement, leur plus grand rêve.

Enfin, rien n'est vraiment sûr puisque, on le rappelle, le synopsis un peu barré laissé sur la page Steam du jeu nous aiguille vers l'histoire de Quincy, invité d'une sauterie dans un manoir éloigné de la civilisation où se trouve une machine à voyager dans le temps et où les morts commencent à s'empiler et les tentacules à apparaître. C'est à n'y rien comprendre. Mais au moins sommes-nous sûrs qu'il s'agira encore d'une expérience narrative au visuel très 16 bits.

Concernant la sortie d'Impostor Factory, son très canadien créateur précise :

Il devrait sortir à la fin de l'année 2020. Mais des ratons-laveurs ont fait caca dans nos locaux, alors je ne sais pas...

Est-ce que ce monde est sérieux ?

À noter, si vous ne connaissez pas les précédents titres de Freebird Games, que des réductions sont en place jusqu'au 12 août sur Steam, voyant To the Moon s'acquérir pour 11,99 euro ... et Finding Paradise pour 3,39 euros.