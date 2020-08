Samsung dévoile ses Galaxy Note20 et Note20 Ultra, dates de sortie, prix et images

Comme convenu, lors de son événement Unpacked de ce mercredi 5 août 2020, Samsung a dévoilé ses téléphones Galaxy Note20 et Note20 Ultra. Voilà ce qu'il faut retenir sur ces 2 smartphones 4G / 5G.

À voir aussi : Samsung Unpacked : Suivez le direct à 16h00, voici ce qu'il faut en attendre

Samsung a donc dévoilé ce jour le Galaxy Note20 Ultra, modèle ultime très porté sur la puissance et un Note20 un peu plus classique qui a pour ambition de s'adresser au plus grand nombre. S'il y a bien un élément "signature" pour cette gamme de smartphone c'est son stylet. (Voir les images dans notre galerie).

Ainsi le S Pen se veut ultra-précis, avec une pointe fine de 0,7 mm et ses 4096 niveaux de pression. L'objet propose un temps de latence de 9 ms (contre 42 sur le modèle précédent) et le constructeur promet une écriture fluide et plus naturelle. Il y a aussi de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité, d'un simple geste de faire une capture d'écran ou de changer la disposition du menu d'accueil.

Un écran AMOLED pour le Note20 Ultra

Le Galaxy Note20 Ultra propose bien une dalle AMOLED de 6,9' pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120Hz. L'écran Dynamic AMOLED 2X du Galaxy Note20 Ultra est pensé pour la réduction de la fatigue oculaire avec notamment 42 % d'émission de lumière bleue en moins que la génération précédente.

Le Note20 a quant à lui un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il fait donc un peu moins bien mais la diagonale reste identique et les deux profitent de l'AMOLED.

Photo et vidéo, gros point fort de l'Ulra

Voilà ce qu'il faut retenir côté photo et vidéo pour les deux modèles :

Galaxy Note20

Capteur 1 : 12 Megapixels, f/1,8

Capteur 2 : Ultra grand angle 12 Megapixels, f/2,2

Capteur 3 : Téléobjectif 64 Megapixels, f/2,0

Capteur frontal : 10 Megapixels, f/2,2

Galaxy Note20 Ultra

Capteur 1 : 108 Megapixels, f/1,8

Capteur 2 : Ultra grand-angle de 12 Megapixels, f/2,2

Capteur 3 : Téléobjectif 12 Megapixels, f/3,0

Capteur frontal : 10 Megapixels, f/2,2

Le Note20 et le Note20 Ultra fonctionnent avec un processeur Exynos 990, avec au choix 8 ou 12 Go de RAM. La capacité de stockage peut varier entre 256 Go et 512 Go. La batterie est de 4 200 mAh pour le Note20 et 4 500 mAh pour le Note20 Ultra. La différence n'est donc pas flagrante et la différence tarifaire (que nous allons voir) s'explique comme prévu en raison de l'écran et du module photo.

Prix et dates de précommandes

Pour les tarifs il faudra débourser 959 euros pour le Note20 avec 256 Go pour la version 4G et 1059 euros pour la version 5G.

Le Note20 Ultra comme prévu, est plus cher et vous en coûtera 1309 euros pour le modèle 256 Go et 1409 euros pour le modèle 512 Go. Les deux modèles Ultra sont en 5G.

Vous pourrez précommandez ces appareils à partir du 21 août prochain sur le site officiel Samsung comme toujours, pour une sortie prévue à l'automne 2020.