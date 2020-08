Haven : The Game Bakers vise 120 FPS et une immersion renforcée sur la version PS5

À l'heure où l'humanité continue inlassablement de trouver toujours plus de raisons de se taper dessus, le très fusionnel Haven espère bien en placer une pour ceux qui vivent encore d'amour et d'eau fraîche... dans l'espace.

À voir aussi : Haven : Le compositeur Danger dévoile le premier single dans un superbe clip animé

Annoncé en février 2019, le nouveau jeu des français de The Game Bakers vise désormais un peu plus près des étoiles, puisque l'aventure spatiale de Yu et Kay sortira également sur PS5. "Et la Xbox Series X, ALORS ?" nous demanderez-vous sans nous laisser le temps de finir notre phrase.

Le site WCCF Tech a eu l'occasion de poser la question au directeur créatif Emeric Thoa, qui fait en sorte de laisser planer le doute, sans tromper personne :

Nous cherchons à porter Haven sur le plus de plateformes possibles.

En attendant l'officialisation, The Game Bakers regarde clairement l'horizon, et espère bien profiter du supplément de puissance apporté par la prochaine console de Sony pour apporter aux joueurs une version d'une fluidité largement améliorée :

Nous sommes aux touuuuuuuutes premières étapes du travail sur PS5. Nous essaierons bien sûr d'utiliser au mieux le nouveau matériel et les nouvelles fonctionnalités de la console. L'une des choses les plus excitantes pour nous est d'utiliser les nouvelles fonctionnalités haptiques de la DualSense, et de pouvoir proposer une fréquence d'images de 120 FPS pour rendre les déplacements aussi fluides que possible.

Au vu de nos premières impressions amoureuses, il nous tarde d'obtenir un rendez-vous plus définitif avec Haven, prévu pour 2020 sur PC, PlayStaton 4, PlayStation 5, Switch et Xbox One via le Game Pass.