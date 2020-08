Night School Studio (Oxenfree, Afterparty) annonce son prochain jeu, exclusif Apple Arcade

Bloomberg avait cru entendre il y a peu que la marque à la pomme comptait revoir sa stratégie pour les jeux paraissant sur l'Apple Arcade. Une nouvelle exclusivité vient d'être révélée, par un studio qui s'est fait une solide réputation sur son tout premier jeu.

À voir aussi : Beyond Good and Evil : Netflix annonce un film entre animation et prises de vues réelles

Désormais engagés avec Private Division, la "branche indé" de Take-Two, les californiens de Night School Studio ont un autre projet sur le feu qu'ils ont pris plaisir à dévoiler directement sur Twitter, et avec une vidéo, par-dessus le marché.

Voici donc le temps des présentations pour Next Stop Nowhere, qui devrait être là encore un jeu d'aventure assez bavard et vraisemblablement humoristique. Situé dans un univers Science-Fiction épuré et coloré, avec des musiques électro signées Andrew "scntfc" Rohrmann, il placera le joueur dans la peau de Beckett, un transporteur de l'espace, dont la mission va être d'aider Serra, une criminelle, à retrouver son fils très recherché, Eddy. Le chemin sera semé d'embûches, de conversations à embranchements, de choix décisifs et de gangsters.

Ce jeu qui sera exclusif à l'Apple Arcade, où vous pouvez retrouver sa fiche, sans date de sortie. Bientôt, nous dit-on.