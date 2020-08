Overwatch : L'événement des Jeux d'été est disponible

Un vent estival bien chaud souffle désormais sur Overwatch avec l'événement des Jeux d'été, qui sera disponible jusqu'à la fin du mois sur PC, Xbox One et PS4.

Des skins, encore des skins, toujours des skins, et plus de skins : voici ce que propose le nouvel événement saisonnier d'Overwatch. En plus de tous les items exclusifs à l'événement des Jeux d'été des années précédentes, cinq skins légendaires ont rejoint le jeu sur ces héros :

Baptiste tropical

Pharah sauveteuse

Brigitte Feskarn

Doomfist karaté

Écho surfeuse

Trois skins épiques ont aussi fait leur arrivée sur le thème de l'été, ainsi que deux entrées en scène, d'innombrables icônes de joueur et d'autres items. En outre, trois challenges à victoires vont s'enchaîner sur trois semaines pour remporter trois skins épiques (sur Tracer, Bastion et Orisa) et d'autres items.

Du côté du gameplay, comme d'habitude, il n'y a pas beaucoup d'innovations auxquelles s'attendre : plutôt qu'un tout nouveau mode de jeu (on y croit encore), le Lucioball bénéficie d'une nouvelle version plus agressive avec plus de ballons et de tremplins pour wall ride. Des améliorations au mode de jeu classique du Lucioball ont aussi été ajoutées. L'événement se terminera le 25 août !