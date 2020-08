PlayStation Now : Voici les jeux ajoutés en août 2020, et ils sont MORTELS

Chaque début de mois, Sony enrichit son catalogue du PlayStation Now. Le service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC ou votre PlayStation 4 accueille plusieurs titres supplémentaires.

En ce jour où les abonnés PlayStation Plus peuvent commencer à profiter des offrandes de Sony, dont le très déjanté Fall Guys, voilà que les titres ajoutés au plus de 700 jeux qui composent le catalogue du PlayStation Now sont également dévoilés.

Ce mois-ci, ils ne sont que trois. Oui, mais de la qualité. Mais surtout, beaucoup de morts, avec un Metroidvania procédural qui a fait ses preuves, un RPG crépusculaire bien d'chez nous et un simulateur d'assassinat (code)barré.

Bref, les jeux ajoutés ce mardi 4 août 2020 sont :

À noter que le premier et dernier cités feront leurs valises le 1er février 2021.

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à sa ludothèque en illimité pendant 7 jours.