World of Tanks dévoile sa mise à jour la plus importante de l'année

Le mois d'août 2020 marque le 10e anniversaire de World of Tanks, l'occasion pour déployer la mise à jour 1.10 qui se concentre notamment sur les chars polonais mais aussi sur un système d'équipements.

World of Tanks s'octroie l'ajout d'un nouveau système d'équipements permettant notamment d'améliorer les caractéristiques et les performances des véhicules. De manière générale l'équipement de World of Tanks est en cours de révision complète avec l'introduction de nouvelles pièces.

Max Chuvalov, directeur de la publication de World of Tanks explique :

La 1.10 est la plus grande mise à jour de World of Tanks depuis la version 1.0 publiée en 2018.



La partie la plus importante est le nouveau système d'équipement. L'itération actuelle est dans le jeu depuis 10 ans maintenant et avait définitivement besoin d'une refonte. Les joueurs pourront désormais expérimenter beaucoup plus avec leurs chargements grâce aux nouveaux équipements améliorés.

Ce nouveau système apporte également une nouvelle fonctionnalité : les spécialisations de slots. Ainsi chaque véhicule à partir du rang VI aura l'un de ces emplacements et tous les équipements seront désormais désignés dans l'une des quatre catégories suivantes : puissance de feu, capacité de survie, mobilité et reconnaissance.

Pour les amoureux de la Pologne, sachez que vous aurez 6 nouveaux chars moyens polonais à votre disposition.