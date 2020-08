Baldur's Gate 3 : L'Early Access démarrera plus tard que prévu

Début juin, Larian Studios révélait que l'accès anticipé de Baldur's Gate III allait être lancée au cours du mois d'août. Les temps étant ce qu'ils sont, c'est à dire bien durs, le planning ne sera pas respecté.

Les développeurs belges avaient déjà expliqué que la plandémie de COVID-19 avait quelque peu ralenti le développement de son Baldur's Gate 3. Sa présence en Early Access pour ce mois-ci était donc plus un objectif qu'une certitude.

C'est confirmé, les rôlistes tout heureux de pouvoir retourner dans les Royaumes Oubliés vont devoir patienter un poil plus longtemps.

Good news and bad news. BG3 won't hit August, but it's just around the corner. We'll be announcing the release date, as well as big news on the Panel From Hell alongside @geoffkeighley, @LarAtLarian and the Larian crew. Tune in Aug 18th. https://t.co/S1RlVpJ8yw pic.twitter.com/NCkrnHHpH0