Fall Guys Ultimate Knockout se lance sur PS4 et PC en vidéo

Nous sommes le 4 août, et si cette date est associée à une assemblée devenue historique, d'autres, plus éphémères, pourraient commencer à se former un peu partout dans le monde. Il sera encore question de privilèges et de couronne, mais pas comme on pourrait l'entendre.

Car dans Fall Guys : Ultimate Knockout, les soixante joueurs connectés en ligne ne vont pas chercher à s'entendre ou coopérer pour un monde meilleur. Ce jeu de Mediatonic édité par Devolver, inspiré d'Intervilles, propose en fait de s'écharper sur différents parcours dans la peau d'avatars rondouillards à la démarche un peu gauche.

Ca court, ça rebondit, ça tombe, ça se fait éjecter de façon très sale, ça fait des coups-fourrés avant de devoir jouer en équipe... Un joyeux bordel où, à la fin, il n'en restera QU'UN, dont nous ne manquerons pas de vous parler prochainement.. Et qui fête son lancement dès maintenant.

Eh oui, Fall Guys : Ultimate Knockout déboule sur Steam et PS4, au prix de 19,99 euros. Sauf que, sur la console de Sony, comme vous deviez déjà le savoir, ce joyeux démarrage célébré en vidéo peut s'opère avec une offre imbattable : les abonnés PlayStation Plus peuvent en effet l'acquérir gratuitement pendant tout le mois d'août. Faites les bons choix. Bisous.