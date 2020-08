Gwent The Witcher Card Game : La Saison 2 du Voyage a débuté

L'adaptation du jeu de cartes découvert dans The Witcher III : Wild Hunt a beau avoir déserté les consoles, elle n'en reste pas moins active sur les autres supports. Et après une première saison remarquée, le nouveau système de progression est de retour.

L'invitation au Voyage lancée en avril dernier est reconduite. La deuxième saison de ce que l'on pourrait décrire comme un Battle Pass pour Gwent : The Witcher Card Game est lancée sur iOS, Android et PC, et promet encore de nombreuses heures à progresser pour gagner en niveau après avoir humilié ses adversaires à l'autre bout de la table virtuelle.

Que ce soit dans le mode Standard, Partie Saisonnière ou Arène, vous remportez de quoi avancer sur les cent niveaux proposés par le Voyage. Les récompenses sont évidemment nombreuses et des bonus quotidiens, simplement en se connectant, sont aussi de la partie pour vous permettre de devenir plus redoutable et plus classe. Car l'idée est aussi de recevoir et employer des avatars et autres tenues inédites.

Le Pass Premium vous donne la possibilité de déverrouiller la tenue légendaire de Ciri, en échange de 8,49 euros, tandis que le Laissez-Passer Premium avec 25 niveaux débloqués vous apporte en sus une vingtaine d'ornements pour le Lionceau de Cintra, les bords de cartes et autres avatars animés. Plus d'informations sur le site officiel.