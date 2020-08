Ridge Racer : Katsuhiro Harada critique les décisions de la direction de Bandai Namco

S'il y a bien quelque chose qui ne peut être reproché à Katsuhiro Harada, c'est de pratiquer la langue de bois. Et même s'il fait parti des dirigeants de Bandai Namco Entertainment, cela ne l'empêche pas de critiquer certaines décisions prises par son employeur par le passé.

À un twittos se lamentant auprès de lui de l'absence d'un nouvel épisode majeur de Ridge Racer (les deux derniers Ridge Racer étaient des jeux mobile), Katsuhiro Harada, le directeur général en charge des projets liés à des licences originales chez Bandai Namco Entertainment (BNE), a révélé son désaccord avec d'anciens dirigeants de sa société :

I witnessed the disappearance of great IP in-house. At that time, namco had many wrong management decisions.https://t.co/dPpJOXP8TA - Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) August 4, 2020

J'ai assisté à la disparition de grandes licences maison (c'est-à-dire appartenant à BNE, ndlr). À l'époque, Namco a connu de nombreuses mauvaises décisions de la part de la direction. La série des Ridge Racer a disparu des consoles et PC depuis la sortie de Ridge Racer Unbounded en 2012 sur PS3, Xbox 360 et PC. À quelques mois de la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X, il apparaît donc que la série de jeux de course créée par Namco va manquer la génération PS4-Xbox One.

Et malheureusement pour les curieux, ne donne pas d'exemple précis de "mauvaises décisions." Il ne révèle pas non plus les noms de licences qui ont disparu à l'instar de Ridge Racer. Reste maintenant à voir si sa nouvelle position au sein de BNE lui permettra de faire revenir certaines séries disparues.

La série des Ridge Racer vous manque-t-elle à vous aussi ? A-t-elle encore une raison d'être aujourd'hui selon vous ? Quelles autres licence de Namco mériterait de faire leur retour à votre avis ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.