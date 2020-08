World of Warships : Les Transformers s'invitent dans les batailles navales

On souvent eu droit, avec Wargaming, à des mises à jours un peu folles pour ses jeux. On passe un nouveau cap avec l'une d'elle qui est consacrée à de célèbres robots transformistes sur World of Warships.

Prévue pour le mois de septembre, une mise à jour nous donnera le droit de batailler avec des navires de guerres Transformers. On trouver évidemment des Autobots et des Decepticons pour chacune des équipes. Avec d'un coté Optimus Prime et Bumblebee et de l'autre Megatron et Rumble.

D'autres personnages de la célèbre série seront ajoutés par la suite. L'update proposera aussi son lot d'éléments à débloquer comme des skins et autres bonus. Le producteur exécutif de World of Warships, Philip Molodkovets, ne cache pas son enthousiasme :

Des générations entières ont grandi avec la franchise Transformers. Nous sommes tout de suite tombés amoureux de ces robots captivants, qu'ils soient issus de la série animée des années 80 ou des récentes adaptations cinématographiques. Avoir la chance de pouvoir les intégrer à World of Warships est un rêve devenu réalité pour nombre d'entre nous. Notre passion pour les guerriers de métal géants n'a pas de limite ! Nous avons donc veillé à donner vie aux Transformers à l'échelle et en détail, aux côtés des navires de guerre légendaires.

La mise à jour n'a pour l'instant aucune date de sortie précise. Il faudra dans tout les cas attendre la rentrée.