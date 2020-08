Atari VCS : Pourquoi se la procurer plutôt qu'une PS5 ou une Xbox Series X ? Atari répond

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses ont loin d'avoir été un long fleuve tranquille pour Atari depuis l'annonce de sa VCS. La situation est telle que la société française a jugé nécessaire de faire un long point sur ce qu'est sa nouvelle machine et ce qu'elle propose.

Atari a récemment mis en ligne une longue liste de questions-réponses dont les réponses ont été rédigées par Michael Arzt, son directeur de l'exploitation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'article ratisse large. Ce qu'est l'Atari VCS, le public qu'elle vise, sa configuration, son offre en matière de jeux rétro ou encore les comparaisons peu flatteuses qu'elle reçoit ne sont que quelques-uns des sujets abordés.

À l'approche de l'arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X, Atari a jugé utile de s'exprimer sur ce qui, selon lui, pourrait pousser des consommateurs à se procurer l'Atari VCS plutôt qu'une console next-gen de Sony ou Microsoft :

Nous envisageons l'Atari VCS comme un portail vers une grande variété de contenus et services, auxquels nous fournissons un accès gratuit dans de nombreux cas. Notre but est d'offrir quelque chose d'unique au consommateur. Nous pensons qu'il y a de la place dans le salon pour un appareil qui est à la fois extrêmement versatile et ouvert comme un PC, plutôt que pour des consoles sur mesure aux environnements limités et contraignants, qui n'offrent pas ou peu de versatilité en plus de ce qui est livré dans la boîte.



Notre offre en termes de jeux sera elle aussi différente. Plutôt que de nous concentrer sur une étroite liste de jeux AAA coûteux, notre boutique (virtuelle) mettra en avant des jeux créés par de plus petits studios et traitera les développeurs indépendants comme des éditeurs de jeux AAA. Cela permettra aux utilisateurs de découvrir des productions vraiment créatives qui ont plus de chance de se perdre au milieu de l'offre sur les plus grosses plates-formes. Ces jeux aideront à faire revivre l'esprit du développement tiers indépendant qui fait partie de l'ADN d'Atari et seront relativement peu coûteux comparés aux jeux console à gros budget, qui pourraient sortir aux environs des 70 dollars quand la nouvelle génération de consoles débutera. Les titres dans la boutique d'Atari devraient être meilleur marché, avec des prix allant de 3 à 25 dollars, et sans frais imposés par Atari pour accéder aux services en ligne.



Nous travaillons également avec plusieurs studios pour proposer des versions réinventées de classiques d'Atari optimisés pour la VCS et son nouveau Joystick Classic sans-fil. Le Joystick est en lui-même un bon différenciateur pour Atari. Il n'a aucun équivalent pour le moment et les possibilités qu'il crée en matière de gameplay nouveau ou réinventé sont pour le moins significatives. Le jeu Missile Command : Recharged en est un bon exemple, et d'autres jeux dans la même veine sont prévus. Donc même si l'Atari VCS est capable de faire tourner des jeux AAA, et nous nous attendons à en ajouter à notre boutique plus tard, nous ne nous concentrons pas là-dessus pour le moment. L'éditeur affirme que l'offre proposée dans sa boutique virtuelle le jour du lancement de la VCS, après 100 jours et après 1.000 jours sera sensiblement différente. Il déclara par ailleurs que plusieurs jeux qui seront des "Exclusivités Atari VCS" ou "Optimisés pour Atari VCS" sont actuellement en développement. Et ces derniers auront soit du contenu soit des fonctionnalités exclusives. Mais pour le moment, il faudra se contenter de croire Atari sur parole.

À noter également qu'Atari indique plus loin dans ce Q&A que la VCS sera meilleur marché qu'un PC gamer et est bien puissante qu'un smartphone ou un Raspberry Pi. Un certain agacement vis-à-vis des comparaisons faites entre la VCS et ces derniers peut par ailleurs être ressenti dans le texte de Michael Arzt.

Pour rappel, l'Atari VCS est prévue pour cet automne. Son constructeur affirme qu'il révèlera prochainement des détails sur le lancement de la machine dans plusieurs pays.

