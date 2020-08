Dynasty Warriors : Koei Tecmo fête les 20 ans de la série avec une vidéo rétrospective

Parce que le temps qui court nous rend souvient sérieux, Koei Tecmo nous rappelle aujourd'hui à notre devoir : pendant que certains profitent des vacances pour chasser les mongols de l'île de Tsushima, d'autres s'évertuent depuis désormais deux décennies à tenter d'unifier la Chine, rien que ça.

Affûtez vos lances, et faites péter ce qu'il vous reste de feux d'artifices, puisque Koei Tecmo fête aujourd'hui les 20 ans de la saga Shin Sangoku Musōu, plus connue chez nous sous son blase localisé de Dynasty Warriors. Le premier épisode de ce qui n'était alors qu'un spin-off du jeu de combat à l'arme blanche Sangoku Musōu est en effet sorti le 3 août 2000 au Japon (soit le jour où Masahiro Sakurai fêtait ses 30, hop, c'est cadeau), et la saga se déroulant à l'époque bien connue des Trois Royaumes a aujourd'hui fait des petits, puisqu'un nouveau projet semble dans les cartons pour 2020.

Malgré le succès pour le moins tiédasse de Dynasty Warriors 9 - qui était selon notre chef de guerre Joniwan un jeu "très moche qui possède les défauts visuels du monde" - l'heure est donc à la fête, alors que Koei Tecmo dévoile aujourd'hui une bande-annonce anniversaire, sur fond de rock anachronique qui laisse heureusement un peu de place aux gammes pentatoniques.

Ce sont donc 20 ans de ragdolls et d'attaques dévastatrices qui s'offrent aux fans de la licence, en faisant mine d'oublier la légendaire localisation de Dynasty Warriors 3, cong. Si rien ne permet malheureusement d'espérer pour le moment des lendemains qui chantent (le site officiel de la série ne dévoilant rien de plus), cette rétrospective permettra d'admirer la maîtrise progressive des différentes plate-formes sur lesquelles la série aura vu le jour. Alors, road to Dynasty Warriors 10 ?