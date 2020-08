No More Heroes repéré sur Switch à Taïwan : Le retour de Travis Touchdown ?

Les comiques, chanteurs et autres troubadours de l'Hexagone ne le savent que trop bien : lorsque le succès n'est plus vraiment au rendez-vous, il n'y a rien de plus efficace pour reconquérir un public tiédasse que de réchauffer quelques gloires venues du passé. Et ça, Suda Goichi semble l'avoir très bien compris.

Le facétieux réalisateur qui a déjà promis de placer l'année 2020 sous le signe de No More Heroes 3 pourrait également faire revivre les premières aventures masturbatoires de Travis Touchdown, sorties à l'origine en 2007 sur Wii avec les conséquences que l'on sait.

Le site Game Rating, chargé de l'évaluation des jeux vidéo dans l'état insulaire de Taiwan vient en effet de lister une version Switch de No More Heroes premier du nom, qui serait comme à l'époque édité par Marvelous Entertainment à une date encore inconnue.

Si l'aventure avait déjà pu s'offrir un lifting avec la version Heroes' Paradise sortie sur PlayStation 3 et Xbox 360, Goichi faisait publiquement part de son envie de pouvoir à nouveau proposer les premiers épisodes de la série, même s'il mentionnait à l'époque une plate-forme concurrente :

Nous sommes actuellement en pourparlers avec l'éditeur Marvelous pour que les premiers No More Heroes arrivent sur PlayStation 4. Les choses avancent bien, et j'espère que nous pourrons bientôt faire une annonce à ce sujet.

Si la console de Sony offrirait sans doute de nouveaux débouchés, la possibilité de répliquer la si singulière recharge du beam katana en se servant des Joy-Con et de leur accéléromètre intégré pourrait évidemment rappeler quelques souvenirs aux anciens habitants de Santa Destroy...