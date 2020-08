VALORANT : Toutes les informations sur l'Acte II dévoilées, les prochains skins en vidéo

Nouvelle ligne de skins Glitchpop, nouveau battle pass et mode de jeu Combat à Mort dans VALORANT... l'Acte II réserve beaucoup de surprises.

Alors que les tournois et créations d'équipes se multiplient sur la scène compétitive de VALORANT, tout le contenu de l'Acte II, soit la nouvelle saison, a été officiellement dévoilé.

Tout d'abord, ce n'est plus une surprise pour personne, avec l'Acte II arrivera un nouvel agent basé sur l'utilisation de drones et de grenades : Killjoy. Elle a fuité peu avant son annonce, puis a été officiellement dévoilée en vidéo. Elle suscite beaucoup de curiosité et quelques controverses, car l'une de ses compétences lui permet de faire des dégâts sans avoir besoin de viser. Mais ses statistiques officielles et son impact de la meta ne sont pas encore déterminés.

Pour ce qui est des skins disponibles dans le battle pass, l'équipe de Riot Games a tenté de les diversifier pour convenir au plus de joueurs possible. La ligne de skins Hivemind, en particulier, a pris plus de temps que prévu à l'équipe et a failli ne pas être terminé à temps ; mais il a finalement été inclus dans le battle pass, selon le producer Preeti Khanolkar.

Une nouvelle ligne de skins a aussi fait l'objet d'un court teaser, et s'est dévoilée aujourd'hui en vidéo : la ligne Glitchpop. Très loin de l'identité sérieuse et sombre d'Elderflame, Glitchpop a un thème acidulé pour apporter un peu de légèreté. Le Senior weapons artist Chris Stone a expliqué les inspirations derrière cette nouvelle ligne à thème :

Glitchpop était l'opportunité pour nous de prendre une inspiration cyberpunk et d'y ajouter notre touche personnelle. [...] Nous avons décidé de nous concentrer sur la façon de rendre ce skin plus fun et punk que la représentation sombre et terre-à-terre que l'on a l'habitude de voir.

La ligne Glitchpop comporte 5 skins sur le Frenzy, Judge, Bulldog, Odin et sur le couteau. Le bundle coûte 8 600 points VALORANT.

L'autre nouveauté, moins surprenante, est l'introduction du mode de jeu Team Deathmatch, ou Combat à Mort. Le grand classique du FPS oppose des joueurs avec des respawns infinis, où celui au maximum d'éliminations l'emporte. Sur VALORANT, le mode de jeu opposera 10 joueurs et supprimera les compétences spéciales pour laisser parler les vraies compétences FPS. Les joueurs auront une somme d'argent infinie pour acheter les armes.

Le joueur qui atteindra 30 kills, ou ayant le plus de kills après 6 minutes de jeu, sera vainqueur. Pour apporter un peu de piment, les joueurs pourront swap d'arme à tout moment. Une fois éliminés, les joueurs attendront 3 secondes pour réapparaître et bénéficieront de 8 secondes d'invulnérabilité. En outre, des packs de soin seront disséminés sur la carte.

L'Acte II sera introduit sur VALORANT demain mardi 4 août sur PC. Le mode de jeu Team Deathmatch arrivera quant à lui le lendemain !