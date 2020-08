Guilty Gear Strive arrivera aussi sur PC et PS5, et dévoile deux nouveaux combattants

Attendu avec une certaine impatience par les fans de cross-up un brin piffés et de quart de cercle d'une précision chirurgicale , le nouvel épisode de la série Guilty Gear un temps prévu pour la fin de cette année avait été contraint de repousser sa sortie, à cause d'un célèbre virus couronné. Et qui dit 2021 dit désormais... next-gen. Let's rock !

Il y avait pour ainsi dire à boire et à manger ce weekend pour tous ceux qui attendent l'arrivée de Guilty Gear Strive en se chauffant les pouces : en plus d'annoncer la présence de deux nouveaux combattants au roster de cet épisode, le développeur Arc System Works en a profité pour officialiser la sortie du jeu sur PC et Playstation 5, juste pour le plaisir.

Le roi de la baston classieuse profitait ainsi de la Japan Fighting Game Publishers Roundtable de ce weekend pour reparler du projet qui l'occupe depuis la sortie de Granblue Fantasy : Versus, et ainsi dévoiler aux vieux fans de la série un nouveau visage : celui de Nagoriyuki. Ce "petit nouveau" est décrit comme un vampire aux coups punitifs distribués grâce à une épée dont on découvre la sympathique portée avec la bande-annonce du jour.

Mais ce n'est pas tout, puisque l'ambidextre Leo Whitefang - apparu pour la première dans l'épisode Xrd Sign - signera son grand retour, et nous rappelle que son style singulier ne laisse que peu de place aux ouvertures.

Arc System Works nous donne désormais rendez-vous au mois d'octobre afin de découvrir qui viendra s'ajouter aux 12 pugilistes déjà connus. Prévu pour le début de l'année 2021, Guilty Gear Strive est donc désormais attendu sur bornes d'arcade, PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.