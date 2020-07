Epic Games Store : La plateforme s'ouvre (enfin) aux mods

Malgré l'importance de plus en plus visible de l'Epic Games Store force est de constater que la plateforme est encore bien loin de Steam en termes de possibilités. Eh bien une grosse étape vient d'être franchie.

À voir aussi : Epic Games Store : Les Soldes d'Été démarrent, jusqu'à -75% de réduction

Depuis son lancement en décembre 2018 la communauté réclame un système de mod. Eh bien celui-ci arrive sur Mechwarrior numéro 5 qui va en profiter en premier. C'est tout simplement via une annonce sur le compte Twitter officiel de la plateforme que l'on apprend la bonne nouvelle :

Mod support is now in beta on the Epic Games Store, starting with Mechwarrior 5.



This is an early iteration of the feature, but you can expect to see more titles supported in the future. Keep an eye out! https://t.co/Pmgy9tkI8O