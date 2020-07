PS5 : La date du State of Play d'août teasée par un journaliste, ça serait pour bientôt

Cela fait un certain temps que la rumeur parle d'un State of Play diffusé en août en "réponse" au Xbox Games Showcase du 23 juillet dernier. Et à en croire une personnalité de l'industrie généralement bien informée, cette nouvelle émission pourrait être diffusée relativement rapidement.

Jeff Grubb, journaliste américain du site VentureBeat qui a révélé les dates de nombreux événements jeu vidéo de cette année, vient de mettre à jour son calendrier des événements à venir jusqu'à la fin du mois d'août. Et selon lui, le State of Play d'août prochain devrait être diffusé entre le 5 et le 11 août prochains. Au cours de ce dernier, Sony devrait annoncer de nouveaux titres à venir sur PS5 (et annoncer des détails concernant le lancement de la console ?).

À noter que Jeff Grubb précise dans un autre tweet que ses informations lui indiquent qu'à l'heure actuelle, ce nouveau State of Play devrait être diffusé avant le prochain événement en ligne Xbox (déjà évoqué par Phil Spencer et qui devrait servir d'introduction à la Xbox Lockhart). Il indique cependant que la chose n'est pas gravée dans la roche et pourrait changer dans les jours à venir.

Il est donc important de prendre ce tweet du journaliste américain avec des pincettes en attendant une annonce officielle de la part de Sony. Les révélations qu'il a faites jusqu'à présent poussent cependant à croire qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit.

Attendez-vous avec impatience le prochain State of Play ? Si oui, qu'espérez-vous y voir montré ou annoncé ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.