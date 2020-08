Destroy All Humans ! vient d'atterrir en douceur à la Fnac

Alors que l'humanité tente une nouvelle fois de conquérir sa planète voisine la plus proche, les petits hommes verts venus d'ailleurs de Destroy All Humans ! ont pris une sacrée avance sur nous, et débarquent pour annihiler une bonne fois pour toute cette fichue race humaine, dans la joie et la bonne humeur évidemment.

Cet article est un contenu sponsorisé

N'avez-vous jamais eu envie de désintégrer votre voisin un peu trop bruyant ? Ou d'enfin percer les mystères de la célèbre Zone 51 ? Si tel est le cas : réjouissez-vous, puisque le jeu Destroy All Humans ! est enfin de retour à la Fnac, dans une version remasterisée. L'invasion de la Terre n'a jamais été aussi belle !

Et les points forts du jeu sont légion. Comme par exemple la possibilité d'utiliser les armes uniques de Crypto, et notamment le pistolet-sonde anale (ça ne s'invente pas !). Vous pourrez également vous déguiser pour pouvoir facilement infiltrer ce monde humain qu'il vous faudra détruire à tout prix ! N'oubliez pas non plus qu'en tant que race supérieure, vous avez la possibilité ô combien précieuse d'utiliser la psychokinésie pour lancer vos ennemis en l'air ou les bombarder d'objets. Le jet-pack vous sera également d'une grande utilité, toute comme la possibilité de vous servir de votre soucoupe volante pour détruire l'architecture humaine qui ne vous plaît décidément pas !

Ce classique de l'action-aventure sorti en 2005, désormais revu et corrigé, vous renverra à l'âge d'or des attaques d'OVNI dans les États-Unis des années 1950, pour y attaquer fermes, villes et bases militaires, et faire tomber la démocratie si chère à cette drôle d'espèce.

Plus beau et plus fluide que jamais, Destroy All Humans ! s'accompagne également d'une mission inédite et restaurée, qui vous enverra affronter les derniers rangs de l'armée américaine en plein désert du Nevada, à l'assaut de l'improbable Zone 42.