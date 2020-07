The Playstation Revolution : Le documentaire sur l'histoire des consoles Sony arrive bientôt

Désormais devenu un produit culturel de masse comme un autre, le jeu vidéo se voit désormais traité de la même manière que les autres secteurs de l'industrie du divertissement, et cède ainsi progressivement aux sirènes du documentaire, comme en atteste l'actualité.

À voir aussi : Le documentaire sur la guerre Nintendo-SEGA des années 90 bientôt projeté

Et la série n'est vraisemblablement pas près de ralentir, puisque les réalisateurs du documentaire From Bedrooms To Billions rappellent aujourd'hui l'arrivée d'une suite, centrée sur la seule marque PlayStation. De son nom complet "From Bedrooms To Billions : The PlayStation Revolution", ce nouveau volet reviendra sur les nombreuses consoles de Sony, sans vraisemblablement passer sous cape la traversée du désert que l'on appelle plus communément la PlayStation 3.

Financé avec succès sur Kickstarter en 2016, ce nouveau chapitre prévu à l'origine pour le printemps 2017 sera comme donc tout projet qui se respecte passablement à la bourre. Désormais prévu pour nous faire revivre les hauts et les bas du géant Sony dans le joyeux monde du jeu vidéo le 7 septembre prochain, le documentaire se veut aujourd'hui rassurant envers ses backers et ses futurs spectateurs, en dévoilant sa première bande annonce officielle.

Et il devrait y en avoir pour a peu près tous les profils, puisque les réalisateurs Nicola et Anthony Caulfield ont pu s'entretenir avec quelques pointures de l'industrie, parmi lesquelles Fumito Ueda, Jim Ryan, Katsuhiro Harada, Mark Cerny ou encore Hideo Kojima, qui y va évidemment de sa petite phrase :

Lorsque j'ai découvert la présentation de la PlayStation, j'ai vu que je serai capable de faire les jeu que j'avais envie de faire, grâce à un éventail complet de couleurs et de polygones.

Si vous aussi vous n'avez jamais cessé de chanter "croix croix carré rond rond rond et triangle", tenez-vous le pour dit : From Bedrooms To Billions : The PlayStation Revolution viendra retracer plus d'un quart de siècle de jeux vidéo dès le 7 septembre 2020.