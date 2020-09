Découvrez pourquoi les gamers préfèrent jouer à 240 fps

Si vous désirez vous procurer un PC Gaming et profiter des dernières évolutions techniques et graphiques, une carte Nvidia est un incontournable. Seul moyen de profiter de la technologie RTX pour sublimer les jeux, le DLSS 2.0 pour gagner en fluidité dans les gros jeux AAA et de profiter au maximum des écrans possédant une forte fréquence de rafraîchissement (144 Hz et plus).

Cet article est un contenu sponsorisé

Une carte graphique Nvidia de génération RTX est le seul moyen de profiter de la technologie du même nom. Pour rappel, le RTX est le nom de l'implémentation de l'accélération hardware du Ray Tracing (DX12 Ultimate et VulkanRT) des cartes NVIDIA. Celle-ci simule de façon réelle les phénomènes de réflexion et de réfraction de la lumière (reflets, impact de la lumière sur les ombres...). L'un des plus brillants exemple est sans aucun doute visible dans Minecraft au format RTX qui révolutionne totalement la manière de jouer en plus d'offrir une véritable nouvelle expérience virtuelle. Mais Minecraft n'est qu'un exemple parmi d'autres, et de gros AAA à venir sont dotés de cette technologie ; c'est le cas notamment du tant attendu Cyberpunk 2077 dont la sortie est prévue pour le 19 novembre 2020.

Pour profiter de la 4K dans des conditions encore plus optimales, une carte RTX permet aussi de profiter du non moins révolutionnaire DLSS 2.0, une nouvelle technologie améliorée de deep learning qui booste la fréquence d'image tout en générant des images de meilleure qualité. L'exemple de Death Stranding avec le DLSS actif est particulièrement flagrant et permet en 4K de dépasser aisément la barre symbolique des 60 FPS.

Puissance de calcul

L'autre avantage d'une carte graphique Nvidia, c'est évidemment sa puissance de calcul pure, qui se ressent déjà fortement avec les cartes d'entrée de gamme RTX 2060 SUPER. Forcément, plus on monte en gamme, plus le résultat en jeu est saisissant. C'est le cas notamment avec la RTX 2080 SUPER MSI Ventus qui équipe le PC qui sert à ce protocole de test (une tour MSI Infinite X Plus). L'alliance de cette carte graphique 2080 Super et d'un processeur haut de gamme, en l'occurrence un i7-9700K d'Intel, permet en 1080p de monter extrêmement haut en termes de framerate. En l'alliant avec un moniteur capable d'une fréquence de rafraîchissement élevée comme le MSI Optix MAG251RX (240 Hz) qui supporte la technologie G-SYNC on peut afficher plus de 200 images par seconde sur des jeux comme Counter-Strike : Global Offensive ! Si sur le papier on peut se dire qu'à partir d'un certain seuil l'oeil ne voit plus la différence, en jeu la vérité est toute autre.

Ci-dessus, illustrées via notre vidéo les différences entre 60 Hz, 144 Hz et 240 Hz.

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus, plus votre fréquence de rafraîchissement est élevée (exprimée en Hertz) plus le nombre d'images affichées sur le moniteur sera élevé (si votre GPU est capable de les calculer). Les deux fonctionnent de pair. Si vous possédez un écran 60 Hz avec une RTX 2080 SUPER, vous serez limité et il sera impossible de profiter totalement de votre framerate au dessus de 60 Hz. Evidemment, jouer en 240 Hz ne fera pas de vous un joueur hors-pair du jour au lendemain. Mais cela vous donne un avantage indéniable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'avère assez facile de constater que, au coeur de l'action d'un jeu de tir ou d'un Battle Royale où la moindre hésitation peut se révéler fatale, la latence est bien moindre et que, par conséquent, notre réactivité n'est pas la même. Le temps de réaction (note : qui dépend aussi de votre connexion Internet) varie. On se sent étrangement plus efficace en 120 Hz et encore plus en 240Hz, le ratio Kill/Death (assassinat/mort) évoluant assez favorablement. Mais aucune magie, en fait : la fréquence de rafraîchissement a bien un impact sur nos performances de joueur. Un GPU puissant et un écran à-même de pouvoir retranscrire le plus rapidement et le plus fidèlement possible les informations envoyées, c'est un point de départ idéal. À cela s'ajoute une meilleure visibilité de l'action et une bien meilleure fluidité de l'animation, avec notamment des réductions, voire une disparition quasi-totale à 240 FPS, des phénomènes de ce que l'on nomme ghosting comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus - c'est-à-dire une image "fantôme" d'un ennemi, d'une animation ou d'une scène.

Moins de fatigue oculaire

Nous avons notamment testé le tout sur deux jeux : Rainbow Six Siège, particulièrement intransigeant, et le Battle Royale PUBG. La différence entre 60 Hz et 240 Hz est assez saisissante. L'acquisition de la cible, qui s'affiche plus précisément, est beaucoup plus rapide et notre oeil réagit bien plus vite. On se montre donc plus vif, on meurt moins fréquemment et au fur et à mesure on réapprend presque à tirer. Un autre avantage dont on parle finalement très peu et qui est pourtant important : plus votre fréquence de rafraîchissement est élevée, moins la fatigue oculaire est importante. Ça parait bête mais après de longues sessions de jeux de plusieurs heures c'est tout de même un gros point fort.

L'avantage d'avoir une bonne carte graphique à l'image d'une RTX 2080 Super est double. Vous avez l'assurance d'avoir un bon framerate en ne faisant aucun compromis sur la technique. Vous profitez donc à la fois d'une fluidité excellente tout en ayant un jeu très beau jeu en fasse de vous. Ça marche pour les titres actuels mais c'est surtout une assurance pour le futur. Et puis quel plaisir de ne pas avoir à bidouiller dans les options pour sacrifier la beauté à la fluidité ou inversement...