Animal Crossing New Horizons : 8 îles cinq étoiles à découvrir avec les codes oniriques

Si vous êtes abonnés au Nintendo Online, il est désormais possible de visiter les îles d'autres joueurs en s'endormant via la Librairie Onirique d'Animal Crossing New Horizons. On fait le tour (du monde ?), pour découvrir tout ça !

Que les nostalgiques de New Leaf se réjouissent : l'une des fonctionnalités les plus populaires, la Dream Suite (Librairie Onirique), a été ajoutée aujourd'hui sur le jeu. Finies les photos avec des filtres, vous pouvez maintenant voir par vous-mêmes la réalité des îles que vous avez admirées en photo. C'est aussi une bonne façon de vous pousser à terminer votre île (procrastinateurs, on vous voit) pour l'ouvrir aux visites encore plus facilement.

Malheureusement, la Librairie Onirique ne permet pas de visiter des îles au hasard, mais il faut entrer un code spécifique pour vous rendre sur une île. C'est donc à vous de chercher les pépites sur internet.

Ce guide rapide vise à vous offrir une base d'îles à thèmes variés pour toujours plus d'inspirations ; les comptes de ces joueurs regorgent aussi de bonnes recommandations, donc n'hésitez pas à regarder leur activité !

Sous les tropiques : Balifornia

Postée sur Twitter, l'île est déjà devenue très populaire. Ce plan détaille des sites très précis, et autant dire que cette ville estivale par excellence ne manque pas d'inspirations. Malheureusement, comme toutes les îles chargées, les joueurs feront l'expérience d'une chute de FPS en la visitant. Toutefois, ce lag se dissipe en s'éloignant du centre.

On y retrouve notamment les décorations de l'événement de juin pour créer un hall de mariage en pleine nature et un spectacle de vahinés. Une autre île sur ce thème, Bellatoll, peut aussi être visitée pour une ambiance plus cosy et moins chargée (précisions : il n'y a aucun lag) : DA-0528-7996-2047.

La tête dans les étoiles : Moondrop

Moondrop, postée ici, a été créée selon l'inspiration de contes de fée et les décorations célestes sont omniprésentes. L'île comporte d'ailleurs les fameux arbres à étoiles qui méritent d'être vus (il n'est pas possible de les obtenir sans trafiquer les codes du jeu). Avec un paysage forestier, le terraforming original pourrait vous donner envie de refaire toute votre île.

Au coeur de la forêt : Olivine

Encore une ville sur le thème de la forêt et de la nature (dit cottagecore). Bien que très populaire, c'est un thème qui demande beaucoup de travail puisqu'il faut savoir gérer son espace tout en créant une illusion de désordre. En outre, le terraforming doit être très bien fait pour créer de la verticalité tout en ayant la place de mettre les infrastructures. Cette île le fait avec succès et peut servir d'inspiration, notamment pour savoir comment "meubler" les petites zones de transition où il n'est pas possible de faire grand chose.

Relaxation dans un onsen : Nowhere

Nowhere is a sleepy, overgrown onsen town best explored at twilight. Wander the bamboo forests and wildflower meadows, relax at one of the many hot springs, and don't forget to stop by the famous bath house before you leave!

DA-1790-5385-6731





Ambiance détendue et inspiration japonaise sur cette île. Toutes les zones suivent ce thème ; au Nord de l'île se trouvent aussi des lieux de relaxation comme l'onsen, une zone pour s'asseoir et prendre le thé et d'autres zones d'exploration pour une promenade relaxante.

La ville d'inspiration japonaise

hello







Sur cette île, on retrouve de nombreuses zones très populaires des joueurs ayant choisi un thème japonais : rues avec des étals de boutique, socle avec des serveurs, zone d'arcade... et elle vous ramène dans l'ambiance de la floraison des cerisiers avec un retour au printemps.

Terrains de jeux : Puddle

puddle is open for dream business♪☆♥







Puddle est une île plus enfantine, avec des jeux et attractions en tous genres. C'est un thème assez original qui peut donner quelques inspirations aux joueurs qui ne sauraient pas quoi faire de certaines décorations et objets très spécifiques.

Ambiance gothique : Bat Bay

Lucky, le chien-momie d'Animal Crossing, a inspiré de nombreux joueurs à créer un coin gothique sur leur île. D'autres en ont fait leur thème principal, comme Bat Bay. Cimetières, roses et tulipes noires, tout y est. Si vous voulez mettre un peu de sombre dans le joyeux monde d'Animal Crossing (après tout, il existe bien des recettes pour crafter des tombes), cette île regorge d'idées. Il ne manquerait plus que quelques tarentules et scorpions à rencontrer sur son chemin.

Multiples inspirations : Toalu Island

Parmi toutes les îles citées, celle-ci est de loin la plus ambitieuse ; elle a très vite gagné en popularité. La créatrice a dessiné des designs d'étangs plus que réalistes qui peuvent être directement téléchargés via l'écran tactile à côté du lit où l'on arrive. Les inspirations sont nombreuses, ce qui fait qu'il y en a pour tous les goûts selon les zones. C'est aussi une île ultra chargée, ce qui cause malheureusement un lag important. Mais il y a de bonnes photos à prendre et à garder pour améliorer ensuite sa propre île.

Alors que la mise à jour a été introduite sur Animal Crossing il y a moins de 24 heures, les moyens de trouver des îles à visiter se sont multipliés. Un thread a été créé spécialement pour le sujet ici, et Twitter regorge de pépites en cherchant des mots-clé tels que "dream address".

Enfin, une note importante : tous les items que vous récoltez sur les îles disparaîtront. Inutile de ramasser les objets ou de faire des voeux. Néanmoins, certains joueurs déposent des cadeaux près de la mairie pour vous offrir une tenue faite pour visiter l'île en vous adaptant au thème. N'hésitez donc pas à les ouvrir et les utiliser ! Maintenant, il n'y a plus d'excuses pour être à court d'inspiration.