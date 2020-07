The King of Fighters Awaken : Un film d'animation s'annonce dans une première vidéo dramatique

En 2020, nous avions des rêves plein la tête : les films d'anticipation du siècle dernier nous promettaient des lendemains qui chantent, et un avenir radieux grâce aux progrès du génie humain, toujours prompt à inventer de nouvelles choses. Maintenant que nous avons les pieds dans le plat, nous pouvons affirmer que rien de tout cela n'était finalement avéré.

À voir aussi : TEST de Mortal Kombat 11 Aftermath : Le DLC qui vient avec toi, mort ou vif !

Pourquoi se casser la tête à inventer des univers, alors qu'il suffit de transformer n'importe quelle oeuvre en long métrage pour s'assurer un rapide retour sur investissement ? Les studios de production nous témoignent aujourd'hui de leur légendaire frilosité, et ce quelle que soit leur origine, puisque c'est un triptyque chinois composé de Joy Pictures, Original Force et iDragon Creative Studio qui lève aujourd'hui le voile sur The King of Fighters : Awaken.

Ce nouveau film d'animation met pour le moment en scène les iconiques Kyo Kusanagi et Iori Yagami, le premier faisant face au boss de The King Of Fighters '96 Goenitz, histoire de sortir quelques Shiki Orochinagi et Shiki Oboroguruma des familles, sans grand succès.

Les habitués de la série crossoveresque de SNK l'auront deviné : ce nouveau film d'animation s'attardera sur la saga Orochi, et s'inscrit chronologiquement à la suite de la série animée The King of Fighters : Destiny, diffusée entre 2017 et 2018 en Chine.

Si jamais la perspective de retrouver le roster pléthorique de l'illustre saga vous met en joie, il faudra tout de même prendre votre mal en patience, puisque The King of Fighters : Awaken n'est prévu que pour... 2022.