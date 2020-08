Pokémon GO : Les Mega Evolution arrivent et se montrent en vidéo

Pokémon GO continue son petit bonhomme de chemin, et ce ne sont pas ces Mega Evolution qui y changeront quelque chose dans cette avancée continue. Si vous continuez toujours de jouer sur le titre de Niantic, alors cette news est peut-être faite pour vous.

À voir aussi : Niantic (Pokémon Go) rachète le leader de la cartographie spatiale 3D 6D.ai

En effet, dans certaines régions, dont la région de Kalos, des Pokémon peuvent désormais atteindre un stade évolutif supplémentaire et gagner une puissance surpuissante pour un temps limité dans les combats. C'est ce qu'on appelle une Méga-Évolution. Après quelques recherches, le Professeur Willow a remarqué quelques différences notables concernant le fonctionnement des Méga-Évolutions dans le monde de Pokémon GO.

Ça parle de quoi concrètement ?

Le Pokémon sélectionné peut donc méga-évoluer "grâce à une ressource découverte récemment : la Méga-Énergie". Pour recevoir cette mystérieuse substance vous devez terminer des Méga-Raids, des Combats de Raid avec des Pokémon méga-évolués. Et d'après nos "sources chaudes" plus vite vous battez le Boss de Raid, plus vous recevez de Méga-Énergie pour ce Pokémon.

Vous pouvez ainsi faire méga-évoluer vos Florizarre, Dracaufeu, Tortank et Dardagnan une fois que vous avez assez de Méga-Énergie. Génial, non ? Une fois que vous avez fait méga-évoluer un Pokémon, la Méga-Énergie nécessaire pour sa Méga-Évolution diminuera. Notez que les Pokémon Ombre et Clone ne peuvent pas avoir de Méga-Évolution.

Voilà, c'est tout. Et en septembre prochain, des choses se passent (à fond), voir ci-dessous :

Événement sur le thème des Méga-Évolutions en septembre

Dresseuses, Dresseurs, un événement Méga vous attend en septembre ! Cet événement sur les Méga-Évolutions se déroulera sur trois semaines et vous proposera de toutes nouvelles fonctionnalités. Vous pourrez en savoir plus très bientôt, mais voici un aperçu de chaque semaine.

Du mardi 1er septembre 2020 au lundi 7 septembre 2020, votre objectif sera de terminer le plus de Méga-Raids possible ! Récupérez de la Méga-Énergie pour faire méga-évoluer vos Pokémon et laissez le héro en vous gagner les Combats de Raid !

Du vendredi 11 septembre 2020 au jeudi 17 septembre 2020, perfectionnez vos compétences de combat avec vos Pokémon méga-évolués. Participez à des Combats d'Arène, à des combats contre la Team GO Rocket et à des Combats de Dresseurs (hors combats de la Ligue de Combat GO).

Du jeudi 22 septembre 2020 au lundi 28 septembre 2020, devenez copains avec vos Pokémon méga-évolués et passez du temps avec eux ! N'hésitez pas à prendre des photos et à les partager avec nous sur les réseaux sociaux en mentionnant #GOsnapshot.