VALORANT : Riot Games dévoile le nouvel agent Killjoy en vidéo

Le lendemain d'une fuite sur le site officiel, le prochain agent Killjoy est officiellement dévoilé pour VALORANT : entre dégâts et contrôle de zone, elle promet d'être populaire à sa sortie.

Après une saison pleine de changements pour la sorite du FPS ultra-ambitieux de Riot Games, Killjoy, nouvelle agent tout droit venue d'Allemagne, a été officiellement annoncée dans une vidéo. Elle sortira le 4 août !

Ses capacités se rapprochent le plus de Raze, qui est l'agent certainement le plus détesté de tous par ses adversaires avec son bot à tête chercheuse et son ultime explosif. La fuite sur le site officiel était donc vraie ; ses capacités lui offrent des dégâts et un contrôle de zone importants via des tourelles, bots et grenades silencieuses.

Nul doute qu'elle sera populaire à sa sortie et que ses rééquilibrages donneront du fil à retordre à l'équipe de Riot Games les premières semaines. Une playlist dédiée à l'agent est aussi disponible sur Spotify dès maintenant.