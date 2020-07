Private Division publiera les prochains jeux de trois autres studios, dont celui d'Ori

La division "indé" de Take-Two Interactive demeure très active. En vue d'élargir sa ludothèque, la société a annoncé avoir conclu un accord d'édition avec trois autres studios qui

Détenteur de Kerbal Space Program, ayant publié Ancestors : The Humankind Odyssey, The Outer Worlds et tout récemment Disintegration, Private Division a toujours faim de nouveaux jeux. Dans un communiqué partagé ce mercredi 29 juillet 2020, la société a révélé qu'elle se chargera des prochains jeux de Moon Studios, Roll7 et League of Geeks.

Là, comme ça, peut-être que ces noms ne vous reviennent pas. Alors un rappel s'impose. Mon premier n'est autre que l'équipe à qui l'on doit Ori and the Blind Forest et sa suite, qui dit préparer un action-RPG révolutionnaire. Mon deuxième a à son actif les deux OlliOlli ou encore Not a Hero, qui étaient parus chez Devolver. Quant à mon troisième, leur premier projet s'est autre qu'Armello, un mix de jeu de plateau, de stratégie et de RPG avec des cartes qui a rencontré un certain succès depuis sa sortie en 2015.

Mon tout conviendra que ces signatures ne devraient pas tache et que l'on aimerait bien en entendre parler prochainement.