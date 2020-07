Au Japon, Konami annonce... des PC Gamers, les infos et les images

Pour l'instant uniquement pour le marché Japonais, Konami étonne et dévoile une gamme de PC Gamers. Oui, vous avez bien lu. Attendez de voir ce que vous ratez (pour l'instant)...

Konami va donc très prochainement proposer aux clients japonais la possibilité de se procurer un PC estampillé du logo de la marque. Il s'agit d'une gamme de PC baptisée Arespear qui se décline en 3 modèles pour s'adapter à votre budget. Les C300, C700 et C700+. Chacun d'entre eux propose le même type de boitier avec un format ramassé de 575 x 501 x 230 mm. La seule différence de modèle se perçoit dans uniquement dans les coloris. Noir, blanc et avec une compatibilité RGB pour le modèle le plus onéreux (C700+).

Le C300 d'entrée de gamme propose un processeur Intel Core i5-9400F, une mémoire de 8 Go DDR4, une GeForce GTX 1650 et un SSD de 512 Go en guise de stockage. Les deux modèles C700 et C700+ montent en gamme avec un processeur i7-9700 et un watercooling pour rafraîchir l'ensemble. On a aussi droit à plus de RAM avec 16 Go DDR4 mais aussi et surtout une RTX 2070 Super en guise de GPU. Vous avez aussi la possibilité d'avoir 2 SSD de 512 Go.

Pas de sortie européenne pour l'instant et Konami attend sûrement de voir l'engouement autour de tout ceci au Japon lors de la sortie en septembre. Les prix vont de 184,000 yen (1480 euros) à 338 800 yen (2750 euros) selon le modèle et vos choix.

Vous pouvez admirer tout ceci en images dans notre galerie.