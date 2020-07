Let's Sing Queen deviendra votre meilleur ami cet automne, avec 30 morceaux de champions

Parce qu'il est sans doute plus difficile que jamais de se réunir entre potes et/collègues dans un espace résolument clos pour défier à plein poumon la notion même de justesse, l'arrivée d'un karaoké à la maison arriverait comme qui dirait à point nommée. Et quitte à faire chauffer le mercure...

Après plusieurs éditions millésimées, la série Let's Sing s'offre un détour bienvenu par l'univers du mythique groupe Queen, avec le bien-nommé Let's Sing Queen, tout juste annoncé par le distributeur Koch Media.

Si vous n'avez pas peur de sortir votre meilleur falsetto devant vos futurs ex-meilleurs amis, vous pourrez revisiter à votre manière forcément discutable les grands écarts vocaux de Freddie Mercury sur une trentaine de titres, même si seuls Bohemian Rhapsody, Bicycle Race, We Will Rock You, Another One Bites The Dust, I Want To Break Free et We Are The Champions ont pour le moment été confirmés. Et l'incroyable You're My Best Friend alors ? On en parle ?

Koch Media annonce pas moins de six modes de jeu différents, du Classic en solo au World Contest en passant par le Mix Tape 2.0, qui a l'outrecuidance de mélanger les morceaux entre eux. Fichtre.

Si Let's Sing Queen est déjà annoncé pour le 2 octobre sur PlayStation 4, Switch et Xbox One, il vous faudra choisir votre set : le jeu seul sera proposé à 39,99€, 49,99€ avec un micro, et 59,99€ avec deux accessoires. Et pensez à vous échauffer avant, hein.